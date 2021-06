GIOVANILI, Lecce e Napoli promossi in Primavera 1

In attesa di capire se la Fiorentina Primavera potrà essere salva matematicamente già domani (qualora Torino e Bologna non dovessero battere rispettivamente Juventus e Inter), ci sono altre due piazze che fanno festa perché tornano in Primavera 1. Si tratta del Lecce, che ha battuto nella sua finale playoff la Cremonese per 1-0, e il Napoli che ha superato per 6-5 ai calci di rigore il Parma dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1. Salentini e partenopei, dunque, l’anno prossimo giocheranno nella massima divisione del settore giovanile, assieme con tutta probabilità alla Fiorentina che in ogni caso sarà salva anche solo pareggiando mercoledì, nell’ultima di campionato contro il Sassuolo dell’ex Bigica.