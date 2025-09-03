Gigio Donnarumma al portiere picchiato: "Ti aspettiamo a Coverciano"

(ANSA) - FIRENZE, 03 SET - ''Vogliamo mandare un messaggio al piccolo Thomas, condanniamo ogni forma di violenza, lo aspettiamo a Coverciano per stare assieme''. Gigio Donnarumma ha voluto concludere la conferenza stampa dedicando un pensiero al portiere tredicenne aggredito domenica scorsa a Collegno, in provincia di Torino, dal padre di un avversario al termine della partita Under 14 fra Volpiano-Pianese, la squadra di Thomas, e il Carmagnola, riportando la frattura del malleolo e una contusione allo zigomo., ''Certe cose non devono mai accadere - ha aggiunto il capitano degli azzurri - Voglio per questo inviare a Thomas un messaggio da parte mia e tutti i compagni''. (ANSA).