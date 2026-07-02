Renzi: "Fiorentina? Tutte le estati sogno lo scudetto, per il Centenario spero in una grande stagione con Grosso"
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Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Io tutti i luglio-agosto spero sempre nello scudetto" della Fiorentina, "non l'ho mai visto, quindi è chiaro che nell'anno del centenario la Fiorentina dovrebbe togliersi qualche soddisfazione in più di quella dell'ultimo anno, che è stato un anno devastante.
Speriamo che questo nuovo allenatore che ha portato l'Italia a vincere l'ultimo mondiale, e il nuovo allenatore della Fiorentina è il giocatore che segnò il calcio di rigore finale contro i francesi" (Fabio Grosso ndr.) ci faccia vivere "una grande stagione". Lo dice all'Adnkronos Matteo Renzi, leader di Italia viva-Casa riformista, nel corso di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario. (Poc/Adnkronos)
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