La Lazio punta Pinamonti: nei prossimi giorni possibili contatti

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Andrea Pinamonti lascerà la Lazio. Il centravanti ha il contratto in scadenza col Sassuolo nel 2027, e secondo quanto riportano i colleghi di TuttoMercatoWeb.com non ha intenzione di prolungarlo. Nelle scorse ore il classe ’99 è stato accostato alla Lazio - al pari del viola Roberto Piccoli - ma i biancocelesti devono prima cedere per poter permettersi qualche acquisto.

La situazione di Pinamonti

Nei prossimi giorni è possibile che ci siano dei contatti tra l'entourage del centravanti trentino e la società biancoceleste, che conosce le potenzialità dell'ex Inter e vorrebbe concedergli un'opportunità in un club che punta a qualificarsi nelle coppe. Ricordiamo che anche la Fiorentina nelle scorse settimane aveva sondato il terreno per Pinamonti, come eventuale alternativa in attacco.