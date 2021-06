GIANI, Viola Park, che gioia: ora fine in tempi rapidi

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha parlato del Viola Park durante la conferenza stampa per la tramvia di Bagno a Ripoli. Queste le sue parole: “Sono molto soddisfatto del fatto che non ci siano stati ostacoli allo sviluppo di un progetto di alto significato dal punto di vista politico-sportivo per l’area fiorentina, che ha voluto fortemente il sindaco Casini, che ha fatto un bel lavoro e che ha trovato nella Fiorentina un interlocutore che ha portato lì architetti di assoluto livello professionale e maestranze che stanno lavorando bene: insomma una Fiorentina che ne vuol fare la casa viola, che sarà elemento di arricchimento proprio per la sostenibilità ambientale con cui è fatto il centro sportivo e quindi sono davvero contento perché invece dei soliti stop che ci troviamo a dover vivere anche con progetti significativi, stavolta possiamo pensare di avere in tempi rapidi il centro sportivo della Fiorentina che è molto importante per la squadra, l’ambiente, il comune di Bagno a Ripoli e in generale tutta l’area metropolitana”.