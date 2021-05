GHINI, Firenze tutelerebbe di più Fonseca. Garcia...

L'attore Massimo Ghini, noto tifoso romanista, ha parlato delle sue impressioni su Paulo Fonseca: "Se parlo della persona, dico che ha tante qualità e rischierebbe di fare molto meglio a Firenze che a Roma. Io ho casa a Firenze e mezza famiglia fiorentina, so come siete fatti: siete sempre scontenti, pur mantenendo un certo aplomb non ve ne va bene una. Noi a Roma invece siamo pure un po' maleducati... L'ambiente Firenze potrebbe tutelarlo un po' di più. Come allenatore lo considero importante, mi dispiace che vada via e sto zitto solo perché hanno preso lo Special One. Senza sapere di Mourinho però me lo sarei tenuto, ha avuto sfortuna. Gentile e preparato, ma Roma è piazza difficile: molti parlano, molti dicono e decidono, son tutti giocatori e allenatori. Questa è una parte della Roma che non ho mai amato, non a caso quando abbiamo vinto è sempre stato con generali del nord, da Capello e Liedholm. Gente che non sta a sentire chiunque parli, il caos di Porta Portese".

Di Rudi Garcia che ricordo ha?

"Anche lui mi piaceva molto. Però non so che sia, l'aria o l'acqua di Roma... A un certo punto esplode tutto. Forse perché è sempre stata una corte di personaggi, alcuni anche buffoni, che iniettano invidie e gelosie senza aiutare la squadra. Per fare bene a Roma ci vuole uno come Conte che chiude lo spogliatoio e decide solo lui prendendo a cazzotti chiunque parli. Ora spero che lo Special One lasci decidere i dirigenti, quelli veri che ci sono. Ognuno faccia il proprio lavoro, che con Mourinho ci si riesca".