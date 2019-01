GERSON, Flamengo? Tutto vero. Il mio futuro...

Queste le parole del centrocampista della Fiorentina Gerson a Globesporte.com : "Il Flamengo era seriamente interessato a me. Aveva contattato sia mio padre che la Roma. Sono molto felice che una squadra come il Flamengo mi abbia cercato. Quando ci sono le trattative io sono tranquillo perché ci pensa mio padre. I miei primi mesi in viola sono stati eccellenti. Sono soddisfatto della mia carriera fin qui anche se, come squadra, dobbiamo migliorare ancora un po'. Per quanto riguarda il futuro ho due soluzioni: tornare a Roma nella prossima stagione o aspettare che la Fiorentina eserciti il riscatto. Adesso, però, sono concentrato sui viola".