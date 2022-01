GEROLIN, Le società si muovano prima per i rinnovi

Manuel Gerolin, ex direttore sportivo, tra le altre, dell'Udinese, è intervenuto per dire la sua su Dusan Vlahovic. Queste le sue dichiarazioni: "E' molto spiacevole che in questi vediamo grandi campioni che se ne vanno gratis. Il primo è stato Donnarumma, adesso vediamo la fatica del rinnovo di Dybala, Vlahovic, Insigne. Le squadre si devono muovere prima per questi rinnovi, non possono aspettare la fine dei due anni perché altrimenti inizia la guerra con l'assistito soprattutto se va bene. O muoversi prima per rinnovare i contratti o decidere la cessione un po' prima".