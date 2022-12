GENOA, Tutto fatto per il ritorno di Criscito dall'MLS

Dopo la breve esperienza in MLS con la maglia del Toronto, Domenico Criscito si prepara per il ritorno a Genova. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è tutto fatto per il suo ritorno in maglia rossoblù e l'annuncio dovrebbe arrivare dopo la sosta quando la squadra ricomincerà ad allenarsi. L'accordo, però, è stato raggiunto e si aspetta ormai soltanto l'ufficialità.