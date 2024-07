GENOA, Terracciano nome sempre caldo per la porta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Continua la caccia al dopo Josep Martinez, portiere spagnolo partito in direzione Inter. Come scritto da La Repubblica sono tanti i profili valutati dal Genoa, con due preferenze principali. La prima è Dominik Kotarski, classe 2000 croato del Paok Salonicco, mentre l’alternativa principale è rappresentata da Pau Lopez, in uscita dal Marsiglia ma molto vicino al Como.

Proprio per questo nelle ultime ore sta prendendo quota l’ipotesi Pietro Terracciano, estremo difensore della Fiorentina. Il portiere viola con i suoi 34 anni potrebbe essere sacrificato della Fiorentina e sarebbe una ‘soluzione ponte’ in attesa di trovare un sostituto più futuribile per la porta.