Dumfries e le "nuove tecniche disponibili" per guarire la caviglia

Dumfries e le "nuove tecniche disponibili" per guarire la cavigliaFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:40News
di Redazione FV

L'esterno dell'Inter Denzel Dumfries dalla Nazionale ha raccontato come è guarito velocemente da un infortunio alla caviglia per cui temeva anche di saltare i Mondiali, grazie a "nuove tecniche disponibili".

"È molto complicato da spiegare con precisione, ma grazie a queste pratiche ho guadagnato diversi mesi. So che ora la mia caviglia è ben salda", la rassicurazione data dal 29enne originario di Rotterdam e in forza da Cristian Chivu, che domenica scorsa ha giocato anche al Franchi contro la Fiorentina.