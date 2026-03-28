Dumfries e le "nuove tecniche disponibili" per guarire la caviglia
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L'esterno dell'Inter Denzel Dumfries dalla Nazionale ha raccontato come è guarito velocemente da un infortunio alla caviglia per cui temeva anche di saltare i Mondiali, grazie a "nuove tecniche disponibili".
"È molto complicato da spiegare con precisione, ma grazie a queste pratiche ho guadagnato diversi mesi. So che ora la mia caviglia è ben salda", la rassicurazione data dal 29enne originario di Rotterdam e in forza da Cristian Chivu, che domenica scorsa ha giocato anche al Franchi contro la Fiorentina.
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