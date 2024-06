GAZZETTA, Cagliari in vantaggio per Gaetano: il punto

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport riporta alcune novità che riguardano il futuro di Gianluca Gaetano. Il trequartista classe 2000 del Napoli, finito nel mirino anche della Fiorentina, sarebbe vicino a un ritorno a Cagliari: Gaetano, in prestito in Sardegna per sei mesi da gennaio e protagonista della salvezza degli uomini di Ranieri, avrebbe fatto breccia nel cuore dei rossoblù, che lo rivorrebbero a titolo definitivo, o quantomeno con prestito ma stavolta con obbligo di riscatto. Anche il Napoli spinge per un'uscita definitiva del centrocampista: in questo momento, certifica la rosa, il Cagliari sembra comunque in vantaggio rispetto ai viola.