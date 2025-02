Gattuso dice addio alla Coppa di Croazia: Hajduk eliminato dal Rijeka

Niente da fare per Gennaro Gattuso e per il suo Hajduk Spalato che è stato eliminato piuttosto nettamente dalla Coppa di Croazia per mano del Rijeka nel big match di coppa tra le due squadre in cima alla classifica anche in campionato. Si qualifica per la semifinale dunque l'attuale capolista dopo una vittoria per 3-2 rifilata ai giocatori di Rino, inutile la rete dell'ex Inter e Atalanta Livaja). L'ex allenatore - almeno per qualche giorno - della Fiorentina deve dunque dire addio al sogno di vincere la coppa nazionale in una stagione che comunque sta vedendo Gattuso grande protagonista in una situazione per niente semplice.

I quarti di Coppa di Croazia

Mercoledì 26 febbraio

Hajduk Spalato - Rijeka 1-3

Dinamo Zagabria - Osijek

Martedì 4 marzo

Istra - Lokomotiva

Mercoledì 5 marzo

Slaven - Gorica