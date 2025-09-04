Gattuso alla vigilia dell'Estonia: "Non ho tempo di emozionarmi. Concentrato"

Il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sua prima gara sulla panchina azzurra: “Non potevo immaginare un inizio migliorare. Ho trovato un gruppo di ragazzi che si è messo a disposizione. Tutti hanno mostrato grande disponibilità, anche in Federazione. C'è stato un lavoro quasi perfetto, penso di vedere una grande partita domani contro l'Estonia. Devo fare i complimenti alla squadra".

Cosa vuole dalla sua Italia?

"Voglio che sia una squadra, la nostra storia dice che il collettivo fa la differenza. Dobbiamo tirare fuori l'orgoglio, questo fa parte del nostro DNA".

Come sta vivendo questo esordio?

"Non ho tempo di emozionarmi, ci sono tante pressioni e le sento come le sentivo da giocatore. Le emozioni sono poche per questo. Forse domani un po' di emozione arriverà quando l'arbitro darà l'inizio all'incontro, ma adesso sono totalmente concentrato. Dobbiamo ragionare partita dopo partita, sappiamo che abbiamo un compito difficilissimo, ma ce la metteremo tutta per raggiungere il nostro obiettivo".

Un ricordo di Armani?

"Una grande perdita, faccio le mie condoglianze alla sua famiglia. Abbiamo perso un grande uomo, di classe e qualità. L'ho conosciuto a una partita di basket col dottor Galliani, amava lo sport".