GASPERINI, Gomez riposerà. Ilicic? Deve dare segnali

Alla vigilia della partita contro l'Udinese e ad una settimana da quella contro la Fiorentina, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa: "Credo che Gomez abbia giocato 190 partite nelle mie 200 a Bergamo. Credo che continuerà a fare a Bergamo ciò che ha fatto, continuando la sua carriera qui. Io faccio l'allenatore, la squadra deve sapere che deve essere tutelata. Quando faccio delle scelte...il Papu per me è sempre stato straordinario, soprattutto negli ultimi anni. È stato un giocatore incredibile, ha giocato ovunque, è una forza notevole per l'Atalanta. Poi ci sono dei momenti, come è successo l'altra sera. La mia intenzione, sul fatto di domani, credo che gli farà bene riposare bene. Dovrà essere pronto per Amsterdam. Ilicic? Devo trovare il miglior Ilicic. Ci sono stato dietro molto, mi deve dare dietro dei segnali anche lui. Anche lui deve avere una marcia in più. Adesso vedremo anche altri giocatori, daremo la possibilità anche agli altri. Faccio delle scelte a favore della squadra, per trovare una soluzione".

Quali sono le soluzioni?

"Le dobbiamo trovare in campo, le stiamo cercando e le stiamo trovando. È diventato difficile giocare per noi con tre giocatori fuori dalla zona difensiva, stiamo adottando una soluzione che ci possa proteggere a centrocampo. Le occasioni ci sono state in tutte le partite".

Gomez e Ilicic non saranno convocati?

"No, non verranno convocati. Pasalic non lo recupereremo, si è formato Mojica per un problema muscolare. Lammers è recuperato".