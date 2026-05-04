Gasperini cerca la prima vittoria contro Vanoli: i numeri di Roma-Fiorentina

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Sulle colonne di Vocegiallorossa, spazio a una serie di statistiche in vista di Roma-Fiorentina, che si giocherà stasera alle 20:45 all'Olimpico. Ecco le più curiose:

"La Roma ha vinto tre delle ultime otto partite, con due pareggi e tre sconfitte in questa serie. La Fiorentina ha perso solo una delle ultime undici partite, con cinque vittorie e cinque pareggi in questa striscia.

Sono 173 i precedenti in Serie A tra Roma e Fiorentina, con 60 successi giallorossi, 62 pareggi e 51 vittorie viola. In casa dei capitolini, gli incroci sono 86, con 42 vittorie interne, 29 pareggi e 15 affermazioni esterne.

Gian Piero Gasperini ha affrontato 39 volte la Fiorentina (seconda squadra più sfidata in carriera, dietro solo alla Juventus), con un bilancio negativo: 11 successi, 15 pareggi e 14 sconfitte. L’allenatore giallorosso non ha mai battuto Vanoli: un pareggio e una sconfitta nei due precedenti. L’allenatore della Fiorentina, però, ha sempre perso con la Roma: due KO in due partite"