Garzya: "Escludo la Viola dalla lotta salvezza ma è ancora tutto da vedere"

Luigi Garzya, ex Roma, Lecce e Cremonese, è stato intervistato a TMW Radio, nel corso di Maracanà, per parlare della Fiorentina e della lotta salvezza: "In questo momento Fagioli è uno dei centrocampisti più forti. Bravo Vanoli a trovargli la posizione in campo. Si vede che è libero mentalmente, dopo quello che ha passato ha avuto la forza di rialzarsi e di prendere per mano la Viola. Non ce ne sono tanti di registi italiani, quindi credo che anche in prospettiva Gattuso farebbe bene a seguirlo".

Sono tante le squadre invischiate nella lotta salvezza: quale sarà il fattore decisivo?

"Il Genoa è una buona squadra, rispecchia il carattere del proprio allenatore. Però sarà dura anche per lei. Sono sette a lottare, poi solo una retrocederà perché vedo già giù Verona e Pisa. ll Lecce ha la miglior difesa tra tutte le contendenti alla salvezza, è una squadra che sa lottare e ha lo spirito giusto, è conscia delle proprie qualità. Poi ha difesa e centrocampo buono ma segna poco. La Fiorentina la escluderei. Il Torino invece è tra le peggior difese, ha preso 11 gol dal Como in due sfide. La Cremonese è partita alla grande, ha campato di rendita ma ora è stata risucchiata, anche se ha un ottimo organico. Vedremo diversi scontri diretti da qui alla fine, ne ha parecchi il Lecce per esempio. E' tutto ancora da vedere".