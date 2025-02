Galli: "Per l’Inter non sarà semplice uscire dal Franchi con i tre punti"

Giovanni Galli, ex portiere e dirigente della Fiorentina, ha parlato a Il Brivido Sportivo del periodo della Fiorentina e del prossimo impegno contro l'Inter:

“La squadra viola ha attraversato un momento difficile, non solo per i risultati, ma anche sotto altri aspetti: c’è stata una regressione nel gioco, un calo della condizione fisica e un clima teso sia nello spogliatoio che all’interno della società. Era necessaria una reazione, prima di tutto a livello di atteggiamento, e fortunatamente questa è arrivata a Roma contro la Lazio. All’Olimpico, la Fiorentina ha dato una risposta forte e chiara: la squadra è unita e tutti giocano per lo stesso obiettivo. È vero che i ragazzi di Palladino alternano spesso un primo tempo positivo con una ripresa meno brillante, come visto anche nell’ultimo successo casalingo contro il Genoa, ma queste sono cose che si affrontano in seguito. La vittoria contro la Lazio potrebbe essere stata la svolta, il punto da cui ripartire.”

Riguardo alla sfida con l'Inter: “Contro i nerazzurri sarà una partita difficile per chiunque, sono una macchina da guerra, probabilmente la squadra più forte del campionato. Hanno la coppia d'attacco migliore della Serie A, una difesa solida, grande talento e fisicità. È un gruppo che sta bene e punta al titolo. Tuttavia, la Fiorentina non può e non deve affrontare la partita come sconfitta in partenza. Mi aspetto che Palladino confermi la squadra vista contro la Lazio, senza fare rivoluzioni, e che affronti la partita con equilibrio, cautela e la determinazione di colpire quando si presenterà l’opportunità. Se per la Fiorentina non sarà facile, nemmeno per l’Inter sarà una passeggiata uscire dal Franchi con i tre punti. Sarà una sfida entusiasmante, un test importante per capire davvero quali siano le ambizioni della squadra.”