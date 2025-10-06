Galli fotografa il momento della Fiorentina: "Il problema è mentale: l'esempio è Gosens"

Ospite come sempre di Lady Radio, l'ex portiere viola Giovanni Galli ha dato la sua disamina sul momento che sta attraversando la Fiorentina, sconfitta anche ieri per mano della Roma al Franchi: "Al di là di fortuna o meno, è un momento di difficoltà. Non girano le cose, nello spogliatoio manca autostima per il compagno. Vedo giocatori che provano a risolvere le cose da soli, non va bene per una squadra che reputo forte ma che fa fatica a dimostrarsi tale.

Ora servirebbe una vittoria, varrebbe più di tutto. Perché il problema della Fiorentina ora come ora è mentale, non fisico: l'esempio è Gosens, che nel secondo tempo ha sbagliato un gol che la passata stagione non avrebbe mai sbagliato".