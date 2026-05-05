Galli: "De Gea sbaglia sul gol di Hermoso. Malen? Faceva quello che voleva"

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Intervenuto per analizzare la sconfitta della Fiorentina a Roma ieri sera, l'ex portiere tra le altre della squadra viola Giovanni Galli ha parlato così della prestazione di De Gea: "Sul gol di Hermoso doveva posizionarsi per coprire il passaggio di Koné senza rintanarsi tra i pali". Poi su Malen: "Faceva quello che voleva e veniva aspettato dentro l'area di rigore. O è stata una scelta dell'allenatore oppure era la paura dei giocatori viola che non volevano sfigurare. Mentre sul gol di Wesley la Roma ha fatto diversi passaggi dentro l'area viola senza che la difesa intervisse..."