Galli: "De Gea sbaglia sul gol di Hermoso. Malen? Faceva quello che voleva"
FirenzeViola.it
Intervenuto per analizzare la sconfitta della Fiorentina a Roma ieri sera, l'ex portiere tra le altre della squadra viola Giovanni Galli ha parlato così della prestazione di De Gea: "Sul gol di Hermoso doveva posizionarsi per coprire il passaggio di Koné senza rintanarsi tra i pali". Poi su Malen: "Faceva quello che voleva e veniva aspettato dentro l'area di rigore. O è stata una scelta dell'allenatore oppure era la paura dei giocatori viola che non volevano sfigurare. Mentre sul gol di Wesley la Roma ha fatto diversi passaggi dentro l'area viola senza che la difesa intervisse..."
Pubblicità
News
Fiorentina senza dignità umiliata a Roma: niente retrocessione, ma è tutto da rifare. L’ora della verità, Paratici deve avere mano libera. Vanoli? Molte grazie e arrivederci. La complicata gestione di Kean, che ora può diventare un problemadi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Fiorentina senza dignità umiliata a Roma: niente retrocessione, ma è tutto da rifare. L’ora della verità, Paratici deve avere mano libera. Vanoli? Molte grazie e arrivederci. La complicata gestione di Kean, che ora può diventare un problema
Copertina
Mario TeneraniUna notte per timbrare la salvezza. Missione di Goretti in Portogallo. A caccia di giocatori, non di Farioli... Vanoli-Società: verso il summit
Alberto PolverosiFiorentina, prima la salvezza poi le grandi manovre. Il primo passo tocca alla proprietà: rilancio, rientro o gestione?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com