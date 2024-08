GAETANO, Parla l'agente: "O Cagliari o Napoli per lui"

Si era parlato di lui anche in chiave Fiorentina, per una possibile operazione di mercato ventilata a inizio luglio. Adesso, il futuro di Gianluca Gaetano sembra essere più chiaro. O almeno secondo quanto affermato da Mario Giuffrida a Tuttomercatoweb.com. L'agente del calciatore di proprietà del Napoli ha parlato così: "“Per quanto mi riguarda - dice Giuffredi - se ci sono le condizioni economiche per chiudere l’operazione o il ragazzo va a Cagliari oppure rimane a Napoli. Tutte le altre questioni non mi interessano”. Caso chiuso: per Gaetano, o il Napoli, o il Cagliari…