Gaetano Fontana: "Kean sta facendo la differenza. Il Napoli non cambierà"
FirenzeViola.it
L'ex viola e Napoli, Gaetano Fontana, ha parlato a Radio Napoli Centrale dei viola: "E’ una squadra interessante. Occhio a Moise Kean perché sta facendo la differenza. Non sono d’accordo con le critiche piovute dopo Napoli-Cagliari, quest’anno le partite saranno ancora più difficili. Secondo me bisogna vedere gli aspetti positivi della vittoria. Per Firenze non mi aspetto grandi novità di formazione, Conte punterà sulle certezze. Hojlund? Non è semplice prevedere la partita del suo esordio. Potremmo vederlo a partite in corso per iniziare a concedergli minuti nelle gambe. Non mi aspetto venga buttato nella mischia".
Pubblicità
News
Le più lette
4 90 milioni di motivi per vincere, solo il campo dirà se spesi bene. Pioli uomo giusto per reggere la pressione
Copertina
FirenzeViolaTutti i Nazionali rientrati al Viola Park. In quattro a parte, Gudmundsson prosegue il recupero
Pietro LazzeriniPer il club la Fiorentina è più forte e Pradè lo ha palesato con i numeri. Pioli ora ha il compito di dimostrarlo con i fatti e senza alibi societari. Ma il rischio è di non aver fatto i conti con gli avversari
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina ritrova un Kean ancora più super. Servirà la sua miglior versione per mettere paura al Napoli. Piccoli, Nicolussi e Fagioli (aspettando Gudmundsson) saranno l'arma in più di Pioli: ecco come
Angelo GiorgettiFiorentina, hai l’occasione per cercare la svolta contro i più forti. La carica di Pioli: ‘Calendario non tosto, ma bello’. Napoli e Como ci daranno risposte vere. Nicolussi e Fagioli insieme, bella idea. E sul Franchi...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com