Gaetano Fontana: "Kean sta facendo la differenza. Il Napoli non cambierà"
Oggi alle 16:43
di Redazione FV

L'ex viola e Napoli, Gaetano Fontana, ha parlato a Radio Napoli Centrale dei viola: "E’ una squadra interessante. Occhio a Moise Kean perché sta facendo la differenza. Non sono d’accordo con le critiche piovute dopo Napoli-Cagliari, quest’anno le partite saranno ancora più difficili. Secondo me bisogna vedere gli aspetti positivi della vittoria. Per Firenze non mi aspetto grandi novità di formazione, Conte punterà sulle certezze. Hojlund? Non è semplice prevedere la partita del suo esordio. Potremmo vederlo a partite in corso per iniziare a concedergli minuti nelle gambe. Non mi aspetto venga buttato nella mischia".