Enzo Gambaro: "L'intesa tra Beukema e Buongiorno non sarà al top sabato"

di Redazione FV
fonte Radio Marte

Enzo Gambaro, ex terzino tra le altre di Napoli e Milan, ha parlato dei partenopei: "Beukema-Buongiorno è una coppia difensiva forte, magari l’intesa non sarà al massimo alla prima gara con la Fiorentina. Lo scorso anno dissi che il Napoli aveva l’obbligo di lottare per vincere lo scudetto, quest’anno la situazione è cambiata, il Napoli si è rinforzato meglio delle avversarie e penso che debba vincere lo scudetto, pur avendo la fatica doppia per l’impegno in Champions".