Vlahovic al centro della Juve, Di Napoli: "Bene in viola, ma ora guadagna troppo"
FirenzeViola.it
Ospite dei microfoni di TMW Radio, durante "Maracanà", Arturo Di Napoli si è concentrato sui principali temi che interessano la Serie A. Da ex attaccante, l'ex azzurro si è focalizzato anche sulla carriera di Dusan Vlahovic, tornato al centro dell'attacco della Juventus: "E' un buon giocatore, ha fatto bene alla Fiorentina, ma non è stato più un peso poi per la Juve. E' sempre stato sul banco degli imputati, è un giocatore che per quello che guadagna è troppo. E' stato ben al di sotto delle aspettative".
Pubblicità
News
Le più lette
4 90 milioni di motivi per vincere, solo il campo dirà se spesi bene. Pioli uomo giusto per reggere la pressione
Copertina
FirenzeViolaTutti i Nazionali rientrati al Viola Park. In quattro a parte, Gudmundsson prosegue il recupero
Pietro LazzeriniPer il club la Fiorentina è più forte e Pradè lo ha palesato con i numeri. Pioli ora ha il compito di dimostrarlo con i fatti e senza alibi societari. Ma il rischio è di non aver fatto i conti con gli avversari
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina ritrova un Kean ancora più super. Servirà la sua miglior versione per mettere paura al Napoli. Piccoli, Nicolussi e Fagioli (aspettando Gudmundsson) saranno l'arma in più di Pioli: ecco come
Angelo GiorgettiFiorentina, hai l’occasione per cercare la svolta contro i più forti. La carica di Pioli: ‘Calendario non tosto, ma bello’. Napoli e Como ci daranno risposte vere. Nicolussi e Fagioli insieme, bella idea. E sul Franchi...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com