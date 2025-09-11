Vlahovic al centro della Juve, Di Napoli: "Bene in viola, ma ora guadagna troppo"

Ospite dei microfoni di TMW Radio, durante "Maracanà", Arturo Di Napoli si è concentrato sui principali temi che interessano la Serie A. Da ex attaccante, l'ex azzurro si è focalizzato anche sulla carriera di Dusan Vlahovic, tornato al centro dell'attacco della Juventus: "E' un buon giocatore, ha fatto bene alla Fiorentina, ma non è stato più un peso poi per la Juve. E' sempre stato sul banco degli imputati, è un giocatore che per quello che guadagna è troppo. E' stato ben al di sotto delle aspettative".