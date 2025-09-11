Alla scoperta di Lamptey. Tuttosport: "Un fulmine a Firenze: la Fiorentina ci crede"
Tuttosport analizza 5 calciatori stranieri sbarcati in Serie A nell’ultima sessione di mercato e subito desiderosi di prendersi un ruolo da protagonisti nel campionato italiano. Tra questi c'è Lamptey, soprannominato “il fulmine” dal suo ex tecnico Graham Potter per la rapidità che gli permette di toccare di 36,6 chilometri orari, quando si invola sulla fascia. Il classe 2000 quattro anni fa era risultato essere il calciatore più veloce al mondo prima di perdersi tra infortuni e problematiche varie.
A soli 25 anni, però, il laterale di origine inglese ma naturalizzato ghanese appare in grado di tornare ai livelli di inizio carriera. E come un fulmine potrebbe abbattersi sui malcapitati esterni avversari: Pradè e Pioli ci credono e per questo l’hanno portato a Firenze. La fiducia nel calcio è il propellente fondamentale per rendere al massimo.
