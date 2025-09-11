FirenzeViola Valentini resta in orbita viola: ecco il trucco che prende il posto delle comproprietà

Il direttore sportivo viola Daniele Pradè, protagonista della conferenza di fine mercato di ieri al MediaCenter del ViolaPark ha evidenziato, parlando della cessione di Valentini all’Hellas Verona, un tema attuale e importante sia in casa Fiorentina che a livello Nazionale.

Durante la conferenza è stato chiesto al ds viola per quale motivo la società avesse deciso di far partire nuovamente il difensore argentino in direzione Verona. Pradè, ha puntualmente fatto sapere che si potrebbe trattare di un’altra esperienza temporanea. Nicolas Valentini, infatti, si è trasferito all’Hellas Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro e 50% della futura rivendita. Questa modalità ci riporta subito alla recentissima cessione di Daniele Ghilardi che si è trasferito a titolo definitivo dell’Hellas Verona alla Roma. In questo caso la Fiorentina si era riservata il 50% della futura rivendita quando cedette il difensore toscano nel 2022 proprio alla squadra veneta.

La FIGC nel 2015 abolì le comproprietà ovvero eliminò definitivamente la possibilità per due società di possedere congiuntamente il cartellino di un calciatore. Le società, poi, potevano gestire tramite un’asta a buste chiuse chi avrebbe mantenuto il cartellino del giocatore a titolo definitivo. Con l’abrogazione di questa legge è stata introdotta un’alternativa: il diritto di recompra o ricompra. La recompra è un diritto opzionale che permette alla società cedente di riacquistare il giocatore in futuro a un prezzo prefissato. In alternativa, come ultima possibilità, la società cedente in fase di cessione può riservarsi il 50% della futura rivendita del cartellino del calciatore, un po’ come ha fatto la Fiorentina prima con Ghilardi e, ora, con Valentini.