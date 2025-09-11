De Gea ai tifosi: "Martinelli è forte forte. Quando io lascerò sarà il titolare"

vedi letture

David De Gea, portiere spagnolo della Fiorentina, è stato protagonista di un simpatico video social pubblicato sui canali ufficiali viola durante il quale il numero 43, vestito in borghese, si è spostato in centro a Firenze tra Piazza della Repubblica, Piazza della Signoria e Piazza del Duomo. Durante la visita in incognito al centro storico fiorentino l'ex Manchester United è stato fermato da alcuni tifosi, e tra una foto e l'altra ha risposto anche a qualche domanda.

Alla domanda su come si stesse trovando a Firenze, De Gea ha risposto con un convinto: "Bene, è bellissimo", a cui poi ha fatto seguire un cenno di ammirazione nei confronti della città. Mentre alla domanda su quanto fosse forte il giovane compagno di reparto Tommaso Martinelli la risposta è stata netta: "E' forte forte. E' giovane, deve ancora imparare ma è forte. Si allena con noi ed è importante che impari. Quando io finirò di difendere i pali viola sarà il suo momento". Insomma la Fiorentina può stare tranquilla, il futuro tra i pali è assicurato, parola di David De Gea.