Fonte: legaseriea.it

Il Giudice Sportivo dopo i cori di stampo razziale arrivati dagli spalti del Franchi, nel corso di Fiorentina-Juventus, all'indirizzo di Dusan Vlahovic, Moise Kean e James McKennie decide lachiusura della Curva Fiesole, con pena sospesa per un anno se non ci saranno analoghe violazioni. La Fiorentina inoltre ha avuto 1.500 euro di multa per il lancio di un lacrimogeno. Ecco quanto riporta il comunicato sulla squalifica della Curva Fieosle.

"considerato, in particolare che, prima dell’inizio della gara ed al termine della stessa, dalla “Curva Fiesole”, occupata dai sostenitori della Soc. Fiorentina, venivano intonati ripetutamente cori beceri e discriminatori all’indirizzo del calciatore Dusan Vlahovic (Soc. Juventus); considerato che i collaboratori della Procura federale riportavano, altresì, nella loro relazione che, prima dell’inizio della gara, i sostenitori della Soc. Fiorentina presenti in “Curva Fiesole” intonavano cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Bioty Moise Kean (Soc. Juventus), e, al termine della stessa, i sostenitori ancora presenti in “Curva Fiesole” intonavano cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Weston James McKennie (Soc. Juve)"

per questo motivo "delibera di sanzionare la Soc. Fiorentina con l’obbligo di disputare una gara con il settore effettivamente occupato, nell’incontro in questione, della “Curva Fiesole” privo di spettatori. Pena sospesa per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28 comma 7 CGS con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione".