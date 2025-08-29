Furio Valcareggi su Fagioli: "Non è sereno. Nicolussi ci tutela, è fortissimo"
Furio Valcareggi ha parlato di Nicolussi Caviglia: "E' un raccoglitore di palloni, sa organizzare il centrocampo. Mi piace, a mio parere è un gran giocatore. Ha talento una forza da vendere, sono felice del suo arrrivo. Fagioli invece ha uno sguardo un po' smarrito, per questo bisogna tutelarsi con calciatori come Nicolussi Caviglia. Ha più volume e più campo. Fagioli è imbattibile se sta bene, ma continuo a dire che il suo sguardo è indicativo. Non è felice, moralmente non sta bene. Poi spero mi smentisca".
Qualificazione con qualche incredibile brivido. Rivincita di Ranieri. Nicolussi Caviglia libera Fagioli. Lindelof può essere utile. Ma questi due acquisti non sono da zona Championsdi Luca Calamai
Lorenzo Di BenedettoTutti i dubbi di Comuzzo sull'Arabia: perché andare e perché no. La Fiorentina ha fatto il prezzo e intanto si muove anche il resto del mercato. Nicolussi Caviglia ciò che manca in mediana, Lindelof un affare, ma può esserci il nodo ingaggio
