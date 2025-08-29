Furio Valcareggi su Fagioli: "Non è sereno. Nicolussi ci tutela, è fortissimo"

vedi letture

Furio Valcareggi ha parlato di Nicolussi Caviglia: "E' un raccoglitore di palloni, sa organizzare il centrocampo. Mi piace, a mio parere è un gran giocatore. Ha talento una forza da vendere, sono felice del suo arrrivo. Fagioli invece ha uno sguardo un po' smarrito, per questo bisogna tutelarsi con calciatori come Nicolussi Caviglia. Ha più volume e più campo. Fagioli è imbattibile se sta bene, ma continuo a dire che il suo sguardo è indicativo. Non è felice, moralmente non sta bene. Poi spero mi smentisca".