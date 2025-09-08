Fumata bianca per Adli all'Al Shabab. TMW: "Triennale da 6 milioni di euro"
FirenzeViola.it
Yacine Adli è virtualmente un giocatore dell'Al Shabab. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, è arrivata anche l'apertura da parte dell'ex Fiorentina e del suo entourage al contratto triennale da circa 6 milioni di euro a stagione con il club arabo di Riad. Mentre con il Milan è stato concordato un indennizzo da 7 milioni di euro di basse fissa più 1 di bonus per il cartellino.
Pubblicità
News
Fiorentina pronta per l’esame Napoli. Un 3-5-2 da opporre al centrocampo di Conte. Hojlund e Nicolussi Caviglia verso il debutto. Questa squadra merita fiducia, aspettiamoladi Mario Tenerani
Le più lette
1 Fiorentina pronta per l’esame Napoli. Un 3-5-2 da opporre al centrocampo di Conte. Hojlund e Nicolussi Caviglia verso il debutto. Questa squadra merita fiducia, aspettiamola
2 Gosens torna su Palladino: "Ne parlerò sempre bene, ha fatto 65 pt. Pioli? Ha una dote non comune"
Copertina
Tommaso LoretoDa Retegui a Piccoli e Dzeko, la nuova vita di Kean. Per Pioli la difesa resta a 3. Gud rientra in anticipo, Fazzini scalda i motori
Pietro LazzeriniIl mercato non si ferma mai: gli esuberi a caccia di un'occasione. A gennaio Ceballos può tornare di moda. Parisi verso il rinnovo, Mandragora nì, Dodo no. Perché non tentare la scommessa Tomiyasu?
Luca CalamaiCinque domande a Pioli parlando di Kean e Piccoli, della difesa a tre, di Fagioli e Nicolussi Caviglia, di un gioiello da lanciare come Fazzini e di quella parolina Champions…
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com