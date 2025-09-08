Fumata bianca per Adli all'Al Shabab. TMW: "Triennale da 6 milioni di euro"

Yacine Adli è virtualmente un giocatore dell'Al Shabab. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, è arrivata anche l'apertura da parte dell'ex Fiorentina e del suo entourage al contratto triennale da circa 6 milioni di euro a stagione con il club arabo di Riad. Mentre con il Milan è stato concordato un indennizzo da 7 milioni di euro di basse fissa più 1 di bonus per il cartellino.