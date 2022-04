FREY, Terracciano adesso è più sereno di Dragowski

Intervenuto a Toscana TV, l’ex portiere viola Sebastian Frey ha commentato il momento degli estremi difensori della Fiorentina. Ecco il suo pensiero al riguardo: “In questo momento Terracciano è molto più sereno perché gioca con continuità e quindi forse era più pronto per giocare una gara come quella con la Juventus. Dragowski ha dato tanto per la Fiorentina, forse dopo l’infortunio che ha avuto non si è ripreso al meglio ma penso che alla fine la scelta di testarlo sia stata giusta. Mi dispiace per l’errore che ha fatto. Fino a fine anno ora non bisogna scombussolare gli equilibri della Fiorentina: Terracciano deve restare il titolare, oggi la scelta di Pietro dal 1’ è giustificata dal suo rendimento. Il futuro di Dragowski? Si deciderà a fine anno. Dopo la partita con l’Empoli sono stato un’ora e mezzo con i portieri viola e ho trovato un bell’ambiente… paradossalmente sono più preoccupato per il momento di Donnarumma. Rosati è un ragazzo fondamentale per l’umore della squadra”.