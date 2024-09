FRANCIA-ITALIA, Scelto l'arbitro: è lo svizzero Scharer

NOTIZIE DI FV TOP FV, IL MIGLIORE COL MONZA È KEAN. SECONDO GOSENS Stravince Moise Kean come migliore in campo di Fiorentina-Monza per i lettori di Firenzeviola.it. Nel consueto TOP FV per eleggere il migliore in campo, l'attaccante autore del momentaneo 2-1 si prende quasi il 50 per cento dei voti, seguito a distanza da Robin Gosens... Stravince Moise Kean come migliore in campo di Fiorentina-Monza per i lettori di Firenzeviola.it. Nel consueto TOP FV per eleggere il migliore in campo, l'attaccante autore del momentaneo 2-1 si prende quasi il 50 per cento dei voti, seguito a distanza da Robin Gosens... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 settembre 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi