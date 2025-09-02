Francesco Pio Esposito: "Mercato? Tante chiacchiere, non sono mai voluto partire"

Alla prima convocazione in Nazionale, l'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito ha tenuto una conferenza stampa nella quale è stato oggetto anche di domande di mercato. Il giovane calciatore italiano era stato cercato anche dalla Fiorentina. Queste le sue parole: “Durante tutta l’estate sono stato chiacchierato per il mercato ma non ci sono mai stati dubbi sulla permanenza all'Inter. Non ho mai avuto voglia di andare altrove, l'Inter è un sogno che si realizza e il mister mi voleva tenere. Non ho mai avuto dubbi".