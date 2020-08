FOTO, Vertonghen a Lisbona per le visite mediche

Jan Vertonghen si appresta a diventare un nuovo giocatore del Benfica. Il difensore belga, svincolatosi dal Tottenham, dopo i corteggiamenti di varie squadre tra cui la Fiorentina ha scelto di andare a Lisbona. E come mostrano alcune immagini registrate da Sic Noticias, il calciatore è stato all'ospedale Da Luz di Lisbona per le visite mediche di rito. Manca ormai solo la firma su un contratto che dovrebbe valere per le prossime tre stagioni.