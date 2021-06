FOTO, Ponte Vecchio: altro striscione per Antognoni

Uno striscione che non è composto da parole ma da un ritratto: quello di Giancarlo Antognoni, bandiera della Fiorentina come giocatore e quindi diventato in tempi più recenti uno dei dirigenti della società viola. Come scritto anche dal nostro giornale Antognoni sembra meditare l'addio. La Fiorentina e l'ex giocatore sono sulla strada del divorzio. C'è qualche giorno per provare a ricucire lo strappo. Intanto ci pensano alcuni tifosi a far sentire la loro voce. E così su Ponte Vecchio, uno dei simboli architettonici della città, è stato srotolato in verticale uno striscione con il ritratto di Antognoni insieme al Giglio, simbolo di Firenze. Come a dire che Antognoni fa parte della storia della città e della Fiorentina e deve rimanere. Un invito forse alle due parti a trovare una sintesi per riuscire a camminare ancora insieme. Ecco la foto proposta dal sito web de La Nazione: