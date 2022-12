FOTO, Oggi a lezione da Bielsa c'era anche Aquilani

L'allenatore Marcelo Bielsa è intervenuto quest'oggi a Coverciano per tenere una lezione nell'aula magna del Centro Tecnico Federale, davanti ad una platea gremita dagli allievi dei corsi per Direttore Sportivo e per allenatore Uefa Pro, e in cui erano presente anche il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani. Qui sotto la foto pubblicata da Aquilani nelle stories del suo Instagram a lezione dal mister sudamericano.