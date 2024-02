FOTO, Le prime immagini di Belotti in maglia viola

In attesa di ulteriori acquisti al fotofinish, ecco le prime immagini di Andrea Belotti con la maglia della Fiorentina. Dopo l'arrivo ieri sera al Viola Park, la firma sul contratto e il comunicato ufficiale, il Gallo ha posato per la prima volta in viola ai canali del club. Contestualmente agli scatti ufficiali, l'ex Roma si è allenato stamani per la prima volta col gruppo viola. Ecco le prime foto del nuovo attaccante a disposizione di Vincenzo Italiano: