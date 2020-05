FOTO, Il tridente viola al lavoro... su un golf cart

Ultimo allenamento della settimana per la Fiorentina, che anche oggi ha proseguito nel suo percorso di ripresa verso il campionato. Per la squadra di Iachini il nuovo esordio è fissato per il 23-24 di giugno contro il Brescia. La squadra viola, che domani potrà godere di un giorno di riposo, questa mattina ha lavorato per la prima volta da quando sono riprese le sedute collettive all’interno dello stadio Franchi, come avveniva tutti i sabati di vigilia di campionato. Da segnalare che la squadra ha raggiunto a piedi l’impianto, spostandosi dal centro sportivo e ha fatto altrettanto al ritorno con… qualche eccezione. Come mostra la foto di Radio Bruno infatti, Chiesa, Vlahvic e Ribery (il tridente potenzialmente titolare non appena riprenderà la stagione) ha infatti preferito tornare al centro sportivo a bordo di un golf cart solitamente utilizzato dai magazzinieri. Tanti sorrisi tra i giocatori, già proiettati verso la ripresa della stagione che dovrà dire molto sul futuro di tanti componenti della rosa. Ecco le immagini di oggi postate sui social dall’emittente: