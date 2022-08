FOTO, Ct serbo al Franchi e a cena con i viola

Il ct della Serbia Dragan Stojkovic ieri sera era al Franchi per vedere da vicino i suoi nazionali della Fiorentina, anche in vista dei Mondiali in Qatar. E alla fine è scattata la cena a Fiesole, in un clima ovviamente sereno grazie alla vittoria, come scrive sul proprio profilo ufficiale la federazione serba: "Buonumore trasferito dal campo dopo la vittoria della Fiorentina sulla Cremonese (3:2) in uno dei ristoranti di Firenze, dove coach Dragan Stojkovic con l'assistente Bratislav Živkovic era a cena con i rappresentanti serbi Nikola Milenkovic, Luka Jovic, Matija Nastasic e Aleks Terzic. In una grande e piacevolissima atmosfera sono stati numerosi i temi calcistici da trattare, di cui, ovviamente, dominanti quelli legati ai prossimi impegni della Nazionale maggiore". Di sicuro Stojkovic avrà guardato con soddisfazione il gol di Jovic e appreso con soddisfazione del rinnovo di Milenkovic in una squadra in cui è titolare inamovibile.