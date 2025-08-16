Fortini verso un nuovo prestito: in B tante big in fila, ma lui vorrebbe restare in A

Fortini verso un nuovo prestito: in B tante big in fila, ma lui vorrebbe restare in AFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:45News
di Redazione FV

Nicolò Fortini dovrebbe lasciare la Fiorentina nuovamente in prestito entro la fine del calciomercato estivo. Secondo l'edizione online de La Nazione, per lui ci sarebbe la fila, soprattutto in Serie B, con l'Empoli in pole anche grazie alla presenza in panchina di Pagliuca, allenatore che lo ha lanciato nella Juve Stabia l'anno passato. Oltre agli azzurri, anche Palermo, Monza, Venezia e Sampdoria sono sulle sue tracce, tutte in attesa che il giocatore decida se ripartire dalla B o aspettare una proposta dalla A. In questo senso, la Cremonese resta un'opzione. 