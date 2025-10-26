Fortini: "Noi giovani cerchiamo di dare sempre il massimo. Pareggio che da fiducia"

di Redazione FV

Niccolò Fortini, terzino della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni sul match:" Portare leggerezza? Più che leggerezza noi giovani cerchiamo di dare sempre il massimo, siamo un gruppo fantastico. Un pareggio arrivato così senza mai mollare ci da spinta per la sfida contro l'Inter dove cercheremo di ottenere il massimo".