Formazione, col Torino rebus in attacco. Ma settore ospiti gremito di tifosi viola

vedi letture

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, si focalizza sull'imminente trasferta di Torino che affronterà la Fiorentina per la seconda giornata di campionato. Stefano Pioli metterà in campo la formazione migliore possibile, quella con gli undici di maggior affidabilità senza rotazioni: il grosso rebus riguarda l'attacco e, in particolare, chi sarà il partner di Moise Kean, fresco di un'altra convocazione con la nuova Italia del ct Gattuso. Roberto Piccoli scalpita e sta bene, ma anche Albert Gudmundsson, autore di un buon ingresso in campo giovedì, si candida prepotentemente per una maglia da titolare. Starà a riposo invece, almeno dall'inizio, Edin Dzeko.

Ballottaggio fra l'ex Cagliari e l'islandese: e quindi, o coppia classica o attacco pesante, col doppio nove, dipenderà anche da che tipo di gara vorrà fare Pioli. Per il resto Sohm tornerà in mezzo al campo, Gosens a sinistra (tra i mattatori nel secondo tempo all'arrembaggio contro il Polissya), Dodo confermato a destra e Luca Ranieri sulla linea difensiva, con la fascia da capitano al braccio.



Inoltre, il quotidiano sottolinea l'apporto che darà il pubblico di fede viola nella consueta grande trasferta granata, corroborata dal gemellaggio storico tra Fiorentina e Torino. In attesa del primo vero bagno di folla, previsto per il 13 settembre prossimo, in casa, contro il Napoli, il settore ospiti dell'Olimpico Grande Torino sarà tutto esaurito. Millequattrocento tifosi presenti, vogliosi di vivere felicemente la partita assieme ai sostenitori granata.