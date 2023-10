FORM. UFFICIALI, BIRAGHI C'È, PARISI A DESTRA. DAVANTI TRIDENTE NICO-BELTRAN-IKONE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sta per andare in scena all’Olimpico di Roma il posticipo del lunedì sera tra Lazio e Fiorentina, gara che chiuderà la decima giornata di campionato. La Lazio, nonostante la partenza con alti e bassi e la brutta sconfitta in Champions League contro il Feyenoord, viene da due vittorie di fila in campionato. La Fiorentina invece vorrà continuare a sognare nonostante l’inatteso stop con l’Empoli e Italiano avrà il compito di ritrovare una vittoria in uno stadio che manca addirittura dal 15 maggio del 2016. Queste le scelte dei due allenatori:

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez, Beltran. A disp.: Christensen, Martinelli, Pierozzi, Mina, Ranieri, Comuzzo, Amatucci, Mandragora, M.Lopez, Sottil, Kouame, Barak, Infantino, Brekalo, Nzola. All.: Vincenzo Italiano.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Sepe, Hysaj, Gila, Pellegrini, Basic, Mandas, Kamada, Vecino, Cataldi, Pedro, Immobile, Isaksen. All. Maurizio Sarri.