Forfait di Meret nel Napoli, al suo posto Milinkovic-Savic: il motivo

Forfait di Meret nel Napoli, al suo posto Milinkovic-Savic: il motivoFirenzeViola.it
Oggi alle 20:16News
di Redazione FV

Ha sorpreso un po' l'esclusione da parte del Napoli per la partita contro la Fiorentina del portiere titolare sulla carta, Alex Meret. Come riporta Tuttonapoli, il portiere non è neanche in panchina ma il motivo è presto spiegato: l'estremo difensore italiano ha rimediato un affaticamento muscolare ed è stato quindi costretto a dare forfait per il match di stasera contro i viola. Al suo posto giocherà Milinkovic-Savic, prelevato a suon di milioni dal Torino in estate.