Forfait di Meret nel Napoli, al suo posto Milinkovic-Savic: il motivo
FirenzeViola.it
Ha sorpreso un po' l'esclusione da parte del Napoli per la partita contro la Fiorentina del portiere titolare sulla carta, Alex Meret. Come riporta Tuttonapoli, il portiere non è neanche in panchina ma il motivo è presto spiegato: l'estremo difensore italiano ha rimediato un affaticamento muscolare ed è stato quindi costretto a dare forfait per il match di stasera contro i viola. Al suo posto giocherà Milinkovic-Savic, prelevato a suon di milioni dal Torino in estate.
