Fontana: "Bene la vittoria dei viola, in questo momento nulla è scontato"

L'ex centrocampista e ora allenatore, Gaetano Fontana, ha parlato a TMW Radio del momento della Fiorentina: "Finalmente, c’era bisogno di questa vittoria. Qualcuno potrà dire che sia arrivata grazie alla superiorità numerica, ma in certe condizioni nulla è scontato. Ho visto una squadra attenta, consapevole delle difficoltà della partita e capace di giocare una buona gara anche dal punto di vista qualitativo.

La Fiorentina ha sfruttato la superiorità con lucidità, senza farsi prendere dalla frenesia, ottenendo un successo meritato. È una vittoria da consolidare, perché il cammino resta lungo, ma ho visto una squadra viva, ben messa in campo e capace di esprimere anche un buon gioco. Ora servono entusiasmo e un rinnovato legame con la città: non ci si può permettere di proseguire il trend negativo di questa prima parte di stagione".