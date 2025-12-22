De Paola: "La Fiorentina ha tutto il tempo per salvarsi. Bastano 2/3 vittorie"

De Paola: "La Fiorentina ha tutto il tempo per salvarsi. Bastano 2/3 vittorie"FirenzeViola.it
Oggi alle 15:48News
di Redazione FV

Paolo De Paola, direttore di Tuttosport, dal 2008 al 2012 e dal 2015 al 20218 e de Corriere dello Sport-Stadio dal 2012 al 2015, è intervenuto a TMW Radio all'interno del suo editoriale per parlare di Fiorentina e della possibilità della squadra viola di salvarsi. Ecco le sue parole: "La Fiorentina è ancora in tempo per salvarsi, il quartultimo posto dista cinque punti. La Fiorentina con due o tre vittorie potrà uscire da quella zona e la squadra ha tutto per potercela fare".