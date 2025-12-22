Marchegiani fiducioso: "Ci sono buone notizie oltre al risultato: vi spiego"

Luca Marchegiani, commentatore ed ex calciatore, è intervenuto a Sky Sport per commentare la prima vittoria stagionale in Serie A della Fiorentina, maturata ieri sul campo del Franchi contro l'Udinese. Ecco le sue parole: "Potrebbe essere l'inizio di un nuovo campionato ma ancora è stato fatto troppo poco per poter dire se la Fiorentina ha cambiato marcia definitivamente.

La partita di ieri è stata convincente, ma sicuramente condizionata da una superiorità numerica che è durata praticamente per tutta la partita, più di 80 minuti. Sicuramente è stato un vantaggio però vanno anche sottolineate alcune cose come la buona prova di Fagioli, la nuova posizione di Parisi, il quale, con la sua rapidità, ha creato problemi a giocatori fisici, forti fisicamente ma abbastanza impacciati come quelli dell'Udinese, i due gol di Kean e la posizione di Gudmundsson, che è stato spesso trovato palla nei piedi. Quindi alcune buone notizie, secondo me, oltre al risultato, ci sono state".