Matri sulla vittoria viola: "Dà morale. Ora va riconquistata la piazza"

L'ex attaccante di Serie A, Alessandro Matri, oggi commentatore DAZN, ha commentato la prima vittoria stagionale della Fiorentina in campionato contro l'Udinese. Ecco le sue parole: "Questa vittoria dà morale e porta punti importanti. Torna al gol Kean, che è l’attaccante chiave di questa squadra: ha fatto la differenza lo scorso anno e può farla anche in questo momento. La Fiorentina ha ritrovato qualcosa di fondamentale, ma il percorso è ancora lungo e le sfide diventeranno sempre più difficili. C’è da riconquistare la piazza non solo il posto in classifica".