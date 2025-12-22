Matri sulla vittoria viola: "Dà morale. Ora va riconquistata la piazza"
L'ex attaccante di Serie A, Alessandro Matri, oggi commentatore DAZN, ha commentato la prima vittoria stagionale della Fiorentina in campionato contro l'Udinese. Ecco le sue parole: "Questa vittoria dà morale e porta punti importanti. Torna al gol Kean, che è l’attaccante chiave di questa squadra: ha fatto la differenza lo scorso anno e può farla anche in questo momento. La Fiorentina ha ritrovato qualcosa di fondamentale, ma il percorso è ancora lungo e le sfide diventeranno sempre più difficili. C’è da riconquistare la piazza non solo il posto in classifica".
Fiorentina-Cremonese, al via la prevendita con sconti per giovani, scuole e possessori InViola Premium
Clamoroso al Franchi, i viola vincono... La bufera è servita, ora la verifica a Parma. Paratici in arrivo, deve ribaltare tuttodi Mario Tenerani
1 Clamoroso al Franchi, i viola vincono... La bufera è servita, ora la verifica a Parma. Paratici in arrivo, deve ribaltare tutto
Lorenzo Della GiovampaolaFiorentina-Udinese 5-1, termina il match: i viola tornano alla vittoria in A dopo 211
Tommaso LoretoLa Fiorentina batte un colpo, ma fa più rumore quello ineccepibile della Curva Fiesole. Paratici scelta di minor rottura rispetto a Giuntoli. Il tempo delle riflessioni al Viola Park (forse) è finito, anche per Vanoli che pensa al cambio modulo
Alberto PolverosiCommisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?
