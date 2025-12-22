Fiorentina-Cremonese, al via la prevendita con sconti per giovani, scuole e possessori InViola Premium
Archiviata l'ultima partita del 2025 al Franchi (il 27 la Fiorentina giocherà al Tardini di Parma), alle 15 di oggi è iniziata la prevemdita dei biglietti per la prima gara casalinga, il 4 gennaio contro la Cremonese con tante iniziative a favore dei tifosi viola.
Promo Viola Days attiva nei settori dedicati, fino ad esaurimento dei posti disponibili in promozione, ha lo sconto del 50% sul prezzo Intero per i possessori di InViola Premium Card mentre Under 14 entrano gratuitamente in Curva e a 5 euro nella maggior parte degli altri settori.
E' inoltre attiva la Promo Viola Scuole e Calcio a 7 euro in Maratona Laterale riservata alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado, Società Affiliate ACF Fiorentina, Società calcistiche FIGC-LND del Comitato Regionale Toscana (per info FIORENTINAPOINT).
