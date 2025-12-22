Martorelli prudente sui viola: "Occhio a illudersi, sarebbe un errore"

Giocondo Martorelli, operatore di mercato, si è così espresso a TMW sulla prima vittoria della Fiorentina in campionato: "E' presti per dire che la squadra si è ritrovata. Guai a pensare che tutto sia risolto. Diciamo che quella contro l’Udinese è stata una partita molto particolare: l'espulsione di Okoye nei primi minuti sicuramente è stata importante per la Fiorentina perché giocare con un giocatore in più quasi per ottanta minuti è un vantaggio notevole".

Dunque ancora presto per parlare di svolta?

"Quella contro l’Udinese può sicuramente dare la svolta a questa squadra se pensa in positivo e che non ha risolto tutti i problemi. L’aspetto positivo sono i tre punti, la vittoria e aver ritrovato il gol con una buona prestazione da parte di calciatori importanti. Guai ad abbassare la guardia, questo è soltanto un piccolo mattoncino verso un traguardo che deve rappresentare ancora una strada molto lunga".

Vede ancora lo spettro della retrocessione?

"Certo. Abbassare la guardia significherebbe illudersi che con questa vittoria la Fiorentina hanno risolto i problemi e sarebbe l'errore più grave, ma non penso che Vanoli e i ragazzi possano pensare a una cosa del genere".